В Петербурге арестовали второго анархиста, подозреваемого в участии в террористической группировке

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Как сообщили в объединённой пресс-служба судов Северной столицы 27 января, Шишкин арестован почти на два месяца, до 23 марта. Ему вменяют участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.1 УК России).

Ранее в СИЗО отправили ещё одного левого активиста, Виктора Филинкова. Как полагает следствие, Филинков и иные неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества. По мнению следователя, петербуржец подозрения в отношении него не отрицал.