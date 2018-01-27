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17:27 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге арестовали второго анархиста, подозреваемого в участии в террористической группировке

Дзержинский районный суд Петербурга взял под стражу анархиста Игоря Шишкина, подозреваемого в участии в террористическом сообществе.

Источник: Reuters

Как сообщили в объединённой пресс-служба судов Северной столицы 27 января, Шишкин арестован почти на два месяца, до 23 марта. Ему вменяют участие в террористическом сообществе (часть вторая статьи 205.1 УК России).

Ранее в СИЗО отправили ещё одного левого активиста, Виктора Филинкова. Как полагает следствие, Филинков и иные неустановленные лица, разделяя анархистскую идеологию, приняли участие в подразделении террористического сообщества. По мнению следователя, петербуржец подозрения в отношении него не отрицал.

Позже задержанный заявил, что признательные показания выбивали электрошокером. По словам адвоката Виктора Черкасова, Филинкова вынуждали признаться в участии в террористической организации «Сеть», которая придерживается анархических взглядов, а также в том, что будто бы арестованный состоит в петербургском подразделении под названием «Марсово поле».

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