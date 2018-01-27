В Петербурге «заминировали» несколько ТЦ, сообщения оказались ложными

Источник: РИА Новости

«В полицию поступили сообщения о возможном заминировании ряда торговых центров. Данное сообщение было проверено, оно не подтвердилось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, авторы сообщения устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

Как сообщает петербургское СМИ Фонтанка, сообщения о «минировании» пришли на электронную почту универсама «Народный» на Ржевке и ДЛТ, «Галереи» и «Жемчужной плазы». Звонившие требовали перечислить 1 миллион рублей на свои реквизиты.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были «заминированы» порядка 3,5 тысячи зданий.

Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.