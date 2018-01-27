В Нигерии толпа избила «колдуна» за превращение человека в козла

Местные жители решили напасть на мужчину из-за того, что за ним всюду следовал черный козел. Они посчитали, что животное раньше было «человеком». Нигерийцы пошли на «колдуна» толпой и избили его до полусмерти.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину в бессознательном состоянии, козла и двух нападавших отвезли в полицейский участок.