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17:37 (мск), источник: РИА Новости

В Нигерии толпа избила «колдуна» за превращение человека в козла

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полиция штата Риверс в Нигерии начала расследование дела об избиении мужчины, которого нападавшие заподозрили в «колдовстве». Об этом сообщает нигерийское издание Daily Post.

Местные жители решили напасть на мужчину из-за того, что за ним всюду следовал черный козел. Они посчитали, что животное раньше было «человеком». Нигерийцы пошли на «колдуна» толпой и избили его до полусмерти.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину в бессознательном состоянии, козла и двух нападавших отвезли в полицейский участок.

Очнувшись, мужчина рассказал полицейским, что держит козла в качестве домашнего животного. «Я был удивлен, что люди теперь считают, что я превратил человека в козла. Как такое возможно?» — заявил пострадавший.

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