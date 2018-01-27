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18:29 (мск), источник: ЮГА.ру

МЧС назвало предварительную причину пожара в ТРЦ «Галерея Краснодар»

Предварительной причиной пожара в ТРЦ «Галерея Краснодар» названо короткое замыкание.

«В результате пожара никто не пострадал. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки», — сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Сальник.

По его словам, из здания было эвакуировано 700 человек.

Как сообщали Юга.ру, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 12:41. В первой очереди торгового центра загорелась обшивка фасада. Персонал и посетителей эвакуировали.

К 13:46 пожар был локализован на площади 80 кв. метров, в 14:04 — ликвидирован.

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