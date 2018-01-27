МЧС назвало предварительную причину пожара в ТРЦ «Галерея Краснодар»
Предварительной причиной пожара в ТРЦ «Галерея Краснодар» названо короткое замыкание.
Предварительной причиной пожара в ТРЦ «Галерея Краснодар» названо короткое замыкание.
«В результате пожара никто не пострадал. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки», — сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю Алексей Сальник.
По его словам, из здания было эвакуировано 700 человек.
Как сообщали Юга.ру, сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 12:41. В первой очереди торгового центра загорелась обшивка фасада. Персонал и посетителей эвакуировали.
К 13:46 пожар был локализован на площади 80 кв. метров, в 14:04 — ликвидирован.