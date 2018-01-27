Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Почему стресс и недостаток сна заставляют нас переедать
Игры для уставшей мамы
Кремль отреагировал на сообщения голландских СМИ
В Сети обсуждают худобу Матильды Шнуровой
Здоровье Трампа: все, что вы хотели знать, но стеснялись спросить Доктор озвучил результаты медицинского обследования президента США
Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Маликов и его 54-летняя жена снова стали родителями - СМИ
Госдеп: Су-30 не самолет для борьбы с партизанами
Хозяйка Грампи Кэт отсудила $700 тыс за нарушение прав
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Российская «Армата» получит самую мощную в мире танковую пушку
СМИ: Волочкова позирует на плите в майке без белья
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
8Рамзес II переехал в Египетский музей в Каире
18:03 (мск), источник: Интерфакс

Заключивших однополый брак в Дании россиян оштрафуют за «порчу» паспортов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Административное дело об умышленной порче документа возбуждено в России в отношении заключивших в Дании однополый брак россиян, паспорта которых были признаны недействительными накануне.

«В отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан Российской Федерации отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичной полиции.

По данным пресс-службы, в рамках производства по данным делам паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке.

Ранее СМИ сообщили, что двое мужчин, граждан РФ, в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, так как в Дании разрешены однополые браки. Затем документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения, «подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак».

Государственное бюджетное учреждение Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг» опровергло данную информацию.

Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила «Интерфаксу», что паспорта двух россиян, заключивших однополый брак на территории Дании, признаны недействительными, по факту проставления штампа о регистрации данного брака в России проводится проверка. «По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан РФ проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел», — сказала она.

По ее словам, «паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов».

Статья 19.16 КоАП об «умышленной порче документов» влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Посол призвал РФ воспринимать «кремлевский доклад» без эмоций
Россельхознадзор грозит компании PepsiCo уголовным делом
В Нигерии толпа избила «колдуна» за превращение человека в козла
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
Жительница Североморска при разводе вывезла из квартиры дверь
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Спорт
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде Международный олимпийский комитет обнародовал список из семи правил поведения
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь