Пешехода насмерть сбили в Алматы: водитель скрылся с места ДТП
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы произошел наезд на пешехода со смертельным исходом в районе проспекта Райымбека и улицы Тургут Озала, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы произошел наезд на пешехода со смертельным исходом в районе проспекта Райымбека и улицы Тургут Озала, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По предварительной версии, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте под надземным пешеходным переходом. Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия. От полученных травм молодой человек скончался.
На место прибыла карета скорой помощи. Детали произошедшего ДТП расследуют сотрудники криминальной и дорожной полиции.