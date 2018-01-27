Пешехода насмерть сбили в Алматы: водитель скрылся с места ДТП

По предварительной версии, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте под надземным пешеходным переходом. Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия. От полученных травм молодой человек скончался.



На место прибыла карета скорой помощи. Детали произошедшего ДТП расследуют сотрудники криминальной и дорожной полиции.

