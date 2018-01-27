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18:21 (мск), источник: Kazinform

Пешехода насмерть сбили в Алматы: водитель скрылся с места ДТП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы произошел наезд на пешехода со смертельным исходом в районе проспекта Райымбека и улицы Тургут Озала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительной версии, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте под надземным пешеходным переходом. Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия. От полученных травм молодой человек скончался.

На место прибыла карета скорой помощи. Детали произошедшего ДТП расследуют сотрудники криминальной и дорожной полиции.

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