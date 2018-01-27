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19:16 (мск), источник: ТАСС

Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме под Волгоградом

По данным источника, на месте происшествия не было пожара и обрушения конструкций.

Источник: РИА "Новости"

ВОЛГОГРАД, 27 января. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в субботу в пятиэтажном доме в городе Волжском Волгоградской области, в результате инцидента один человек попал в больницу. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Около 18:00 мск поступила информация, что в городе Волжском в квартире пятиэтажного дома на последнем этаже произошел взрыв бытового газа. Пострадал один человек, который находился в этот момент на кухне, он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия не было пожара и обрушения конструкций.

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