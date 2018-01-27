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19:21 (мск), источник: Фонтанка

Порезавшего жену и дочь в Сестрорецке взяли под стражу

Сестрорецкий районный суд арестовал петербуржца, которого подозревают в том, что он едва не зарезал жену и дочь.

Источник: Reuters

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, 27 января Евгений Кабак заключён под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц».

В ночь на 26 января в Сестрорецке подозреваемый, по версии следствия, пригубив спиртного, взялся за нож и набросился на свою жену, которой нанес тяжелые удары в грудь и живот. За мать вступилась 16-летняя девушка, но и дочку агрессор не пожалел. В результате потасовки все члены семьи в тяжёлом состоянии попали в больницу.

Адвокат попросил для своего подзащитного меру пресечения в виде подписки о невыезде, но суд счёт данное требование слишком мягким и вынес поставление об аресте сроком до 24 марта.

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