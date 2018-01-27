Порезавшего жену и дочь в Сестрорецке взяли под стражу

Источник: Reuters

Как сообщили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, 27 января Евгений Кабак заключён под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух лиц».

В ночь на 26 января в Сестрорецке подозреваемый, по версии следствия, пригубив спиртного, взялся за нож и набросился на свою жену, которой нанес тяжелые удары в грудь и живот. За мать вступилась 16-летняя девушка, но и дочку агрессор не пожалел. В результате потасовки все члены семьи в тяжёлом состоянии попали в больницу.