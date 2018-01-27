Машина провалилась под лёд в Сынжерейском районе
Заезд по замёрзшему озеру обернулся неудачей для водителя из Сынжерейского района. Лёд не выдержал нагрузки и раскололся прямо под автомобилем. Водителю чудом удалось выбраться из тонущей машины.
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Заезд по замёрзшему озеру обернулся неудачей для водителя из Сынжерейского района. Лёд не выдержал нагрузки и раскололся прямо под автомобилем. Водителю чудом удалось выбраться из тонущей машины.
По предварительной версии он устроил дрифты на льду.
На помощь мужчине пришли свидетели происшествия. Они помогли ему вытащить автомобиль из воды.
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