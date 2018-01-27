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19:21 (мск), источник: Publika.md

Машина провалилась под лёд в Сынжерейском районе

Заезд по замёрзшему озеру обернулся неудачей для водителя из Сынжерейского района. Лёд не выдержал нагрузки и раскололся прямо под автомобилем. Водителю чудом удалось выбраться из тонущей машины.

Источник: Publika.md

По предварительной версии он устроил дрифты на льду.

На помощь мужчине пришли свидетели происшествия. Они помогли ему вытащить автомобиль из воды.

Ранее метеорологи предупреждали об опасности прогулок по водоёмам страны из-за того, что лёд слишком тонкий. В прошлом году на тонком льду погибли пять человек.

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