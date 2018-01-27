Машина провалилась под лёд в Сынжерейском районе

На помощь мужчине пришли свидетели происшествия. Они помогли ему вытащить автомобиль из воды.

Ранее метеорологи предупреждали об опасности прогулок по водоёмам страны из-за того, что лёд слишком тонкий. В прошлом году на тонком льду погибли пять человек.