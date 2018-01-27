Жители дома-символа в центре Алматы: «У нас третий день нет отопления»
Жительница многоэтажного дома, который расположен на площади в самом центре Алматы, рассказала Tengrinews.kz о том, что в высотке уже третий день нет отопления.
Жительница многоэтажного дома, который расположен на площади в самом центре Алматы, рассказала Tengrinews.kz о том, что в высотке уже третий день нет отопления.
«Наш дом считается достопримечательностью города и страны, но в нем очень много старых проблем, которые не решаются, а из года в год прибавляются и прибавляются. Платим бешеные деньги за содержание дома и отдельно собираем на ремонт, но не видим никаких результатов. КСК не отчитывается перед жителями как полагается», — сообщила Дильбар Есенкелдина.
«В этой связи, убедительно просим поднять вопрос нашего дома на Байсеитова, 42. Мы находимся прямо на новой площади, напротив городского акимата, одна из 16-ти этажек, которая находится ближе к Фурманова. Все жители нашего дома готовы выйти на митинг по поводу отопления и остальных вопросов нашего дома», — заявила возмущенная женщина.
По ее словам, проблемы с отоплением в их доме длятся уже «порядка 7−8 лет».
В свою очередь, в
«КСК занимается проблемой весь день. Завтра продолжат. Мы будем помогать. Со стороны тепловых сетей подача в норме», — прокомментировала ситуацию представитель учреждения.