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20:15 (мск), источник: Tengrinews

Жители дома-символа в центре Алматы: «У нас третий день нет отопления»

Жительница многоэтажного дома, который расположен на площади в самом центре Алматы, рассказала Tengrinews.kz о том, что в высотке уже третий день нет отопления.

Источник: Tengrinews
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«Наш дом считается достопримечательностью города и страны, но в нем очень много старых проблем, которые не решаются, а из года в год прибавляются и прибавляются. Платим бешеные деньги за содержание дома и отдельно собираем на ремонт, но не видим никаких результатов. КСК не отчитывается перед жителями как полагается», — сообщила Дильбар Есенкелдина.

«В этой связи, убедительно просим поднять вопрос нашего дома на Байсеитова, 42. Мы находимся прямо на новой площади, напротив городского акимата, одна из 16-ти этажек, которая находится ближе к Фурманова. Все жители нашего дома готовы выйти на митинг по поводу отопления и остальных вопросов нашего дома», — заявила возмущенная женщина.

По ее словам, проблемы с отоплением в их доме длятся уже «порядка 7−8 лет».

В свою очередь, в пресс-службе организации «Алматинские тепловые сети» заявили, что в доме, о котором идет речь, «стояки отопления проходят без утепления».

«КСК занимается проблемой весь день. Завтра продолжат. Мы будем помогать. Со стороны тепловых сетей подача в норме», — прокомментировала ситуацию представитель учреждения.

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