Жители дома-символа в центре Алматы: «У нас третий день нет отопления»

Источник: Tengrinews

«Наш дом считается достопримечательностью города и страны, но в нем очень много старых проблем, которые не решаются, а из года в год прибавляются и прибавляются. Платим бешеные деньги за содержание дома и отдельно собираем на ремонт, но не видим никаких результатов. КСК не отчитывается перед жителями как полагается», — сообщила Дильбар Есенкелдина.

«В этой связи, убедительно просим поднять вопрос нашего дома на Байсеитова, 42. Мы находимся прямо на новой площади, напротив городского акимата, одна из 16-ти этажек, которая находится ближе к Фурманова. Все жители нашего дома готовы выйти на митинг по поводу отопления и остальных вопросов нашего дома», — заявила возмущенная женщина.

По ее словам, проблемы с отоплением в их доме длятся уже «порядка 7−8 лет».

В свою очередь, в пресс-службе организации «Алматинские тепловые сети» заявили, что в доме, о котором идет речь, «стояки отопления проходят без утепления».