Хозяйка квартиры в Волжском, в которой взорвался газ, психически нездорова

Как ранее сообщало областное МЧС, взрыв бытового газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Пушкина произошел около 18.00 мск. Пострадал один человек — 36-летняя хозяйка квартиры. Полиция оцепила место происшествия. Жильцы двух подъездов дома эвакуированы.

«По предварительным данным, пострадавшая состоит на учете у психиатра», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что во время взрыва женщина получила ожоги первой и второй степени тяжести, в настоящее время она госпитализирована.