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27 января, источник: РИА Новости

Хозяйка квартиры в Волжском, в которой взорвался газ, психически нездорова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 янв — РИА Новости, Юлия Насулина. Женщина, в чьей квартире произошел взрыв бытового газа в городе Волжском Волгоградской области, состоит на учете у психиатра, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

Как ранее сообщало областное МЧС, взрыв бытового газа в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Пушкина произошел около 18.00 мск. Пострадал один человек — 36-летняя хозяйка квартиры. Полиция оцепила место происшествия. Жильцы двух подъездов дома эвакуированы.

«По предварительным данным, пострадавшая состоит на учете у психиатра», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что во время взрыва женщина получила ожоги первой и второй степени тяжести, в настоящее время она госпитализирована.

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