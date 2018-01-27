Полиция Калининграда разыскивает двух подростков, которые сбежали из больницы

Полиция Калининграда разыскивает 16-летнего Сергея Азарова и 15-летнего Максима Павловского, которые ушли из Детской областной больницы. Подростки покинули медучреждение в субботу, 27 января, около 12:00. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Приметы разыскиваемых. Сергей Азаров: лицо европейского типа, тёмные волосы, худощавый, рост около 170−175 см. Был одет в спортивный костюм, на момент ухода был без верхней одежды. Максим Павловский: рост около 165−160 см, одет в спортивные штаны и кофту, на момент ухода был без верхней одежды.