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27 января, источник: Калининград.Ru

Полиция Калининграда разыскивает двух подростков, которые сбежали из больницы

Пациенты покинули медучреждение в субботу, 27 января, около 12:00.

Полиция Калининграда разыскивает 16-летнего Сергея Азарова и 15-летнего Максима Павловского, которые ушли из Детской областной больницы. Подростки покинули медучреждение в субботу, 27 января, около 12:00. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Приметы разыскиваемых. Сергей Азаров: лицо европейского типа, тёмные волосы, худощавый, рост около 170−175 см. Был одет в спортивный костюм, на момент ухода был без верхней одежды. Максим Павловский: рост около 165−160 см, одет в спортивные штаны и кофту, на момент ухода был без верхней одежды.

Правоохранители просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростков, незамедлительно сообщить по телефонам:552−098 либо 112.

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