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27 января, источник: ТАСС

На севере Петербурга подростки обстреляли трамвай

Никто не пострадал.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Двое подростков обстреляли трамвай маршрута № 100 на пересечении проспектов Просвещения и Культуры на севере Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС в субботу сообщили в региональном управлении МВД.

«Около 19:25 в полицию поступило сообщение о том, на пересечении проспектов Просвещения и Культуры в трамвае раздалось несколько хлопков. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое подростков несколько раз выстрелили из пневматического оружия по стеклам трамвая», — сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МВД, одним из них задержанных оказался 14-летний петербуржец. Пострадавших в результате инцидента нет. Подросток доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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