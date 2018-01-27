На севере Петербурга подростки обстреляли трамвай
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
«Около 19:25 в полицию поступило сообщение о том, на пересечении проспектов Просвещения и Культуры в трамвае раздалось несколько хлопков. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что двое подростков несколько раз выстрелили из пневматического оружия по стеклам трамвая», — сказали в
По данным ГУ МВД, одним из них задержанных оказался 14-летний петербуржец. Пострадавших в результате инцидента нет. Подросток доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.