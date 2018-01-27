МВД завело дело в отношении заключивших однополый брак россиян

Как сообщала ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, «по факту проставления штампа о регистрации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел». По ее словам, сами документы уже «включены в федеральную базу данных недействительных паспортов».

Напомним, брак был зарегистрирован в Копенгагене. После этого документы были поданы в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где мужчинам поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения.

Как рассказал РБК объявивший о регистрации в России первого однополого брака Павел Стоцко, ему и его супругу поступают угрозы. «Мы сейчас сидим в квартире буквально забаррикадировавшись, на протяжении двух часов люди в штатском настойчиво просят открыть дверь, не представляются, мы вызвали полицию, но никто не едет. Нам отключили интернет и свет не по нашей воле. Кроме того, нашим родителям угрожают увольнением и расправой», — сказал он. При этом господин Стоцко уточнил, что они намерены обратиться к адвокатам и обжаловать решение.