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27 января, источник: Коммерсантъ-Новости

МВД завело дело в отношении заключивших однополый брак россиян

В отношении заключивших в Дании однополый брак россиян возбуждено административное дело об умышленной порче документа, удостоверяющего личность (ст. 9.16 КоАП РФ). Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Отмечается, что «паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам, и дальнейшему обмену в установленном порядке».

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Как сообщала ранее официальный представитель МВД Ирина Волк, «по факту проставления штампа о регистрации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел». По ее словам, сами документы уже «включены в федеральную базу данных недействительных паспортов».

Напомним, брак был зарегистрирован в Копенгагене. После этого документы были поданы в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где мужчинам поставили штампы в паспортах на страницах семейного положения.

Как рассказал РБК объявивший о регистрации в России первого однополого брака Павел Стоцко, ему и его супругу поступают угрозы. «Мы сейчас сидим в квартире буквально забаррикадировавшись, на протяжении двух часов люди в штатском настойчиво просят открыть дверь, не представляются, мы вызвали полицию, но никто не едет. Нам отключили интернет и свет не по нашей воле. Кроме того, нашим родителям угрожают увольнением и расправой», — сказал он. При этом господин Стоцко уточнил, что они намерены обратиться к адвокатам и обжаловать решение.

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