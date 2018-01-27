В Домодедове задержали россиянку, пытавшуюся вывезти в Израиль бриллианты на 8 млн рублей
Общая масса изъятых камней почти 437 карат.
Общая масса изъятых камней почти 437 карат.
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Полицейские задержали в московском аэропорту Домодедово россиянку, пытавшуюся вывезти в Израиль партию алмазов на 8 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
26 января в аэропорту Домодедово совместно с сотрудниками службы авиационной безопасности аэропорта в зале вылета международных авиалиний задержана пассажирка рейса «Москва — Тель-Авив», у которой обнаружена партия алмазов. Согласно проведенному исследованию, изъятые драгоценные камни являются природными ограненными алмазами (бриллиантами) массой почти 437 карат.
Стоимость изъятых драгоценностей превышает 8 млн рублей. Задержанная — 53-летняя жительница Московской области. В отношении нее возбуждено уголовное дело статье 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга») и статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей»).