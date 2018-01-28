Спасатели нашли плоты с исчезнувшего «Востока»
В акватории Японского моря уже четвёртый день ищут рыболовецкое судно.
В акватории Японского моря уже четвёртый день ищут рыболовецкое судно.
Сотрудники МЧС России, пограничники, военные и морские спасательные службы продолжают поиск рыболовецкого судна «Восток» в акватории Японского моря. Накануне они обнаружили два спасательных плота, сообщает РИА «Восток-Медиа».
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За всё время поисковой операции сотрудники МЧС обследовали 7025 квадратных километров с воздуха. Ещё 3761 квадратных километров обследовали спасатели на судах.
В центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю развёрнут телефон «горячей линии». С момента исчезновения «Востока» специалисты приняли 531 звонок. Психологи МЧС России оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 25 января 2018 года недалеко от берегов Приморья потерпело бедствие рыболовецкое судно «Восток» (приписано к сахалинскому порту Невельск). В пять часов утра оно подало сигнал SOS. На тот момент «Восток» находился в 200 километрах к югу от мыса Гамова (расположен недалеко от порта Зарубино). На борту судна в момент ЧП находились, по уточнённым данным, 20 человек.