Спасатели нашли плоты с исчезнувшего «Востока»

Сотрудники МЧС России, пограничники, военные и морские спасательные службы продолжают поиск рыболовецкого судна «Восток» в акватории Японского моря. Накануне они обнаружили два спасательных плота, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Приморскому краю, в субботу, 27 января, спасатели нашли два спасательных плота. Однако они оказались пустыми.

За всё время поисковой операции сотрудники МЧС обследовали 7025 квадратных километров с воздуха. Ещё 3761 квадратных километров обследовали спасатели на судах.

В операции участвуют вертолёт МИ-8 хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России, самолёт Бе-200ЧС со спасателями из Хабаровска и Красноярска. Кроме того, в поисках задействованы теплоход «Кунашир», средний рыболовный траулер морозильный «Океан» и спасательный буксир «Спасатель Заборщиков».

В центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Приморскому краю развёрнут телефон «горячей линии». С момента исчезновения «Востока» специалисты приняли 531 звонок. Психологи МЧС России оказывают родственникам пропавших информационную поддержку и психологическую помощь.