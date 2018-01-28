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04:56 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС рассказали о поисках пропавшего судна «Восток»

ВЛАДИВОСТОК, 28 янв — РИА Новости. Поисковая группа обследовала свыше 22 тысяч квадратных километров акватории Японского моря, где пропало российское судно «Восток», сообщает приморское управление МЧС.

Источник: МЧС РФ
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Авиация, по данным ведомства, обследовала 15450 квадратных километров, суда — 6561 квадратный километр. Всего в операции задействованы 106 человек и 8 единиц техники.

Аварийный радиобуй сработал на «Востоке» утром в четверг, на борту находились 20 человек. В субботу в месте поисков обнаружили два спасательных плота с судна «Восток», оба оказались без людей.

Ранее спасательный центр сообщил, что на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно «Восток» ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО «ДВ-флот».

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