В МЧС рассказали о поисках пропавшего судна «Восток»

Источник: МЧС РФ

Авиация, по данным ведомства, обследовала 15450 квадратных километров, суда — 6561 квадратный километр. Всего в операции задействованы 106 человек и 8 единиц техники.

Аварийный радиобуй сработал на «Востоке» утром в четверг, на борту находились 20 человек. В субботу в месте поисков обнаружили два спасательных плота с судна «Восток», оба оказались без людей.