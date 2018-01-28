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05:11 (мск), источник: Интерфакс

Два человека погибли при столкновении автомобилей на юге Москвы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU — Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Москве, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

«По предварительной информации на пересечение Каширского шоссе и улица Шипиловская произошло столкновение автомобилей «Мазда» и «Опель», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате аварии погибли два человека и еще один пострадал.

Обстоятельства происшествия уточняются, добавил источник. «Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением инцидента.

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