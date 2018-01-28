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09:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Приморец погиб в горевшем вагоне

Движение пассажирских и грузовых поездов не нарушено.

Источник: Комсомольская правда

Железнодорожный вагон загорелся на станции в Уссурийске, в результате погиб человек, движение пассажирских и грузовых поездов не нарушено. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

«Во время разведки было установлено, что горит жилая секция рефрижераторного вагона в тупике. На месте пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни и передан врачам скорой помощи», — сообщили «Комсомольской правде» в управлении.

Отмечается, что площадь пожара составила 20 кв. метров.

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