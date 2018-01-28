Приморец погиб в горевшем вагоне
Движение пассажирских и грузовых поездов не нарушено.
Движение пассажирских и грузовых поездов не нарушено.
Железнодорожный вагон загорелся на станции в Уссурийске, в результате погиб человек, движение пассажирских и грузовых поездов не нарушено. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
«Во время разведки было установлено, что горит жилая секция рефрижераторного вагона в тупике. На месте пожара был обнаружен мужчина без признаков жизни и передан врачам скорой помощи», — сообщили «Комсомольской правде» в управлении.
Отмечается, что площадь пожара составила 20 кв. метров.