В Хабаровском крае продавщица стащила из магазина обувь и аксессуары

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность жительницы Комсомольска-на- Амуре к присвоению товаров из магазина, где она работала продавцом.

— Обвиняемая, будучи продавщицей одной из торговых точек города Юности, присвоила себе вещи из магазина. Женщина в вечернее время похитили из торгового зала три пары обуви и различные аксессуары. Присвоенное имущество она оставила себе для личного пользования, — сообщили в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.