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08:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае продавщица стащила из магазина обувь и аксессуары

Женщина не стала продавать похищенное, а оставила себе.

Сотрудники правоохранительных органов установили причастность жительницы Комсомольска-на- Амуре к присвоению товаров из магазина, где она работала продавцом.

— Обвиняемая, будучи продавщицей одной из торговых точек города Юности, присвоила себе вещи из магазина. Женщина в вечернее время похитили из торгового зала три пары обуви и различные аксессуары. Присвоенное имущество она оставила себе для личного пользования, — сообщили в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб руководство магазина оценили в 20 тысяч рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Его расследование уже закончено. Полицейские направили уголовное дело в суд. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Стражи правопорядка вручили комсомольчанке обязательство о явке.

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