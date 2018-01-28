В Хабаровском крае продавщица стащила из магазина обувь и аксессуары
Женщина не стала продавать похищенное, а оставила себе.
Женщина не стала продавать похищенное, а оставила себе.
Сотрудники правоохранительных органов установили причастность жительницы Комсомольска-на- Амуре к присвоению товаров из магазина, где она работала продавцом.
— Обвиняемая, будучи продавщицей одной из торговых точек города Юности, присвоила себе вещи из магазина. Женщина в вечернее время похитили из торгового зала три пары обуви и различные аксессуары. Присвоенное имущество она оставила себе для личного пользования, — сообщили в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Ущерб руководство магазина оценили в 20 тысяч рублей. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Его расследование уже закончено. Полицейские направили уголовное дело в суд. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Стражи правопорядка вручили комсомольчанке обязательство о явке.