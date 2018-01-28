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06:08 (мск), источник: РИА Новости

В США почти 40 детей погибли из-за вспышки гриппа

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Число детей, погибших в результате вспышки сезонного гриппа, которая охватила почти все штаты США, достигло 37, следует из данных Центра по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве (CDC).

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Глубокий сон поможет не заболеть гриппом

Согласно его информации, грипп распространился в 39 штатах, а также на Пуэрто-Рико. На острове Гуам в Тихом океане сообщили о вспышках в отдельных районах, Американские Виргинские острова в Карибском море зафиксировали только единичные случаи. Число госпитализаций с симптомами, напоминающими грипп, составило 41,9 на 100 тысяч человек.

«Мы ожидаем, что поступят новые сообщения о гибели детей, так же, как это происходило в другие трудные сезоны», — сообщил представитель CDC Дэн Джерниган, слова которого приводит издание USA Today.

По его словам, в 2014—2015 годах грипп унес жизни 148 детей.

Джерниган считает, что эпидемия 2018 года схожа с той, что произошла три года назад. Тогда в общей сложности заболели 34 миллиона человек, в больницу попали 710 тысяч, для 56 тысяч болезнь закончилась летальным исходом. Удивление в нынешней вспышке вызвало то, что она стабильно удерживает свои позиции по всей стране вот уже три недели, вместо того чтобы переходить от одного района к другому.

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