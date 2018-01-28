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06:24 (мск), источник: РИА Новости

На острове Ольхон на Байкале сгорела турбаза

ИРКУТСК, 28 янв — РИА Новости. На байкальском острове Ольхон в поселке Хужир сгорела турбаза, пять человек пострадали, один в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости представитель минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

Частный дом одного из местных жителей поселка Хужир, действующий как гостевой, сгорел в воскресенье утром.

«По предварительным данным пострадали пять человек. Четверо из них граждане Южной Кореи, они получили травмы конечностей и позвоночника при попытке спастись от огня. Местная жительница, работающая на турбазе, получила ожоги 2−3 степени, находится в тяжелом состоянии», — сообщила РИА Новости Татьяна Шкурская.

По словам представителя минздрава, на Ольхон вылетел вертолет санавиации. Врачи Центра медицины катастроф на месте будут принимать решение о госпитализации.

По данным главы администрации поселка Хужир неизвестна судьба двух туристов из Китая. По неподтвержденной информации, они могли находиться в сгоревшем доме.

Предварительная причина пожара — неисправность электропроводки.

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