На острове Ольхон на Байкале сгорела турбаза

Частный дом одного из местных жителей поселка Хужир, действующий как гостевой, сгорел в воскресенье утром.

«По предварительным данным пострадали пять человек. Четверо из них граждане Южной Кореи, они получили травмы конечностей и позвоночника при попытке спастись от огня. Местная жительница, работающая на турбазе, получила ожоги 2−3 степени, находится в тяжелом состоянии», — сообщила РИА Новости Татьяна Шкурская.

По словам представителя минздрава, на Ольхон вылетел вертолет санавиации. Врачи Центра медицины катастроф на месте будут принимать решение о госпитализации.

По данным главы администрации поселка Хужир неизвестна судьба двух туристов из Китая. По неподтвержденной информации, они могли находиться в сгоревшем доме.