Число заболевших в хабаровской гимназии увеличилось до 106 человек

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяну Зайцеву.

Также агентство приводит слова министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько: «Было госпитализировано пятеро детей, одного уже выписали. Сегодня на стационарном лечении находятся четыре ребенка. У всех состояние удовлетворительное, болеют в легкой форме».

Ранее сообщалось, что причиной массового заболевания стал салат. Повара готовили его на пищеблоке и фасовали в контейнеры без перчаток. Хранилась эта продукция без соблюдения температурных требований. Лабораторные исследования подтвердили, что вызвавший заболевание норовирус выделен от двух поваров на пищеблоке.