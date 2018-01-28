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08:27 (мск), источник: "Российская газета"

Число заболевших в хабаровской гимназии увеличилось до 106 человек

Симптомы кишечной инфекции выявлены уже у 106 человек в гимназии № 3 в Хабаровске.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяну Зайцеву.

Также агентство приводит слова министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько: «Было госпитализировано пятеро детей, одного уже выписали. Сегодня на стационарном лечении находятся четыре ребенка. У всех состояние удовлетворительное, болеют в легкой форме».

Ранее сообщалось, что причиной массового заболевания стал салат. Повара готовили его на пищеблоке и фасовали в контейнеры без перчаток. Хранилась эта продукция без соблюдения температурных требований. Лабораторные исследования подтвердили, что вызвавший заболевание норовирус выделен от двух поваров на пищеблоке.

В прокуратуре Центрального района Хабаровска «РГ» рассказали, что по факту массового заболевания детей проводится проверка. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства ЗАО «Контакт», которое занимается организацией питания в гимназии, а также должностными лицами школы.

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