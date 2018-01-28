В Приморье выявили «резиновые квартиры»
В одном из районов края обнаружили квартиру, где проживают около тысячи человек.
В одном из районов края обнаружили квартиру, где проживают около тысячи человек.
Ежедневные проверки проводят сотрудники миграционной службы УМВД России по Приморскому краю. Так, за 2017 год было проведено 2 807 проверок, по результатам которых сотрудники выявили нарушения как административного характера, так и уголовного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«В ходе проверок мы выявляем такие точки и возбуждаем дела. Так, в прошлом году возбуждено 692 уголовных дела в Приморье. Больше всего “резиновых квартир” было обнаружено в больших городах Владивостоке, Уссурийске и Артёме», рассказал начальник отдела миграционного контроля УМВД России по Приморскому краю Александр Крестьянников.
Также он напомнил, что в декабре 2013 года была введена уголовная ответственность для тех, кто предоставляет фиктивную регистрацию гражданам. Санкция этой статьи предусматривают как материальную ответственность от 100 до 500 тысяч рублей, так и уголовную до трех лет лишения свободы. Однако пока в Приморье к реальному сроку никто не приговорен.
«При этом для привлечения к уголовной ответственности не требуется
«В результате работы миграционной службы за прошлый год в принудительном порядке с регистрационного учета было снято 338 россиян, с регистрации по месту жительства был снят 151 иностранец, с миграционного учета — 612 иностранцев», отметил начальник отдела.
Постановка на миграционный учет иностранных граждан носит уведомительный характер, то есть человек не вписывается в домовую книгу, и нет никаких последствий для собственников жилья. Сотрудник, которые производит постановку на миграционный учет, не вправе отказать в этой услуге, однако он берет «резиновый» адрес на заметку, и когда число поставленных там на учет граждан превышает разумные нормы, сотрудники миграционного подразделения выезжают на место.
«При постановке на учет иностранных граждан не требуется согласие и разрешение собственника жилья. Сторона, которая принимает иностранного гражданина, указывает адрес, где иностранец проживает. У нас были такие ситуации, когда указывали номера квартир, которых в реальности нет в этом доме. Например, человека зарегистрировали в 204 квартире, а в доме их всего 35», уточнила врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю Марина Гизатулова.
В управлении по вопросам миграции также отметили, что сейчас выявляют больше «резиновых квартир». Этому способствует слаженная работа сотрудников и объединенная база информации.