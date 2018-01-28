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09:27 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье выявили «резиновые квартиры»

В одном из районов края обнаружили квартиру, где проживают около тысячи человек.

Источник: VLADNEWS

Ежедневные проверки проводят сотрудники миграционной службы УМВД России по Приморскому краю. Так, за 2017 год было проведено 2 807 проверок, по результатам которых сотрудники выявили нарушения как административного характера, так и уголовного, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Так называемый «прописочный бизнес» существует во многих городах России. Суть его сводится к тому, что граждане за определенную плату предоставляют услуги регистрации иностранным гражданам в квартирах, причем не всегда в своих. При этом они не уведомляют собственников жилья о том, что на его жилплощади появился «виртуальный гость», а реального места жительства иностранцам не предоставляют. Таким образом, возникают адреса, на которых прописывается 10, 20, а то и тысяча человек, которые специалисты называют «резиновыми квартирами». Чтобы такие квартиры вычислять, в Приморском крае проводятся регулярные проверки.

«В ходе проверок мы выявляем такие точки и возбуждаем дела. Так, в прошлом году возбуждено 692 уголовных дела в Приморье. Больше всего “резиновых квартир” было обнаружено в больших городах Владивостоке, Уссурийске и Артёме», рассказал начальник отдела миграционного контроля УМВД России по Приморскому краю Александр Крестьянников.

Также он напомнил, что в декабре 2013 года была введена уголовная ответственность для тех, кто предоставляет фиктивную регистрацию гражданам. Санкция этой статьи предусматривают как материальную ответственность от 100 до 500 тысяч рублей, так и уголовную до трех лет лишения свободы. Однако пока в Приморье к реальному сроку никто не приговорен.

«При этом для привлечения к уголовной ответственности не требуется какого-то количественного критерия. Неважно, зарегистрировал человек одного “нового жителя” или 100 человек. Если они не проживают по адресу регистрации — это все равно является нарушением», уточнил Александр Крестьянников.

Так, в Уссурийске женщина занималась «прописочным бизнесом» и ставила на миграционный учет иностранцев, причем количество достаточно серьезное около тысячи человек. Сотрудники подразделения этот факт выявили и возбудили уголовное дело. В итоге ее оштрафовали на 100 тысяч рублей. Однако уже в 2017 году эта гражданка не прекратила заниматься этой деятельностью, и сейчас на неё уже собирается материал о повторном возбуждении уголовного дела.

«В результате работы миграционной службы за прошлый год в принудительном порядке с регистрационного учета было снято 338 россиян, с регистрации по месту жительства был снят 151 иностранец, с миграционного учета — 612 иностранцев», отметил начальник отдела.

Постановка на миграционный учет иностранных граждан носит уведомительный характер, то есть человек не вписывается в домовую книгу, и нет никаких последствий для собственников жилья. Сотрудник, которые производит постановку на миграционный учет, не вправе отказать в этой услуге, однако он берет «резиновый» адрес на заметку, и когда число поставленных там на учет граждан превышает разумные нормы, сотрудники миграционного подразделения выезжают на место.

«При постановке на учет иностранных граждан не требуется согласие и разрешение собственника жилья. Сторона, которая принимает иностранного гражданина, указывает адрес, где иностранец проживает. У нас были такие ситуации, когда указывали номера квартир, которых в реальности нет в этом доме. Например, человека зарегистрировали в 204 квартире, а в доме их всего 35», уточнила врио начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю Марина Гизатулова.

В управлении по вопросам миграции также отметили, что сейчас выявляют больше «резиновых квартир». Этому способствует слаженная работа сотрудников и объединенная база информации.

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