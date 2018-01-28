Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Омской области

Сегодня около 5 часов 30 минут утра (02:30 мск) в пос. Новоомский в пригороде Омска произошло возгорание 5-этажного здания рабочего общежития. Во время пожара, по предварительным данным, погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали.

Пресс-служба СУ СК