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07:29 (мск), источник: ТАСС

Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Омской области

Среди них было двое детей.

Источник: МЧС РФ

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Пять человек, включая двоих детей, погибли, еще семь пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Новоомский Омской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Сегодня около 5 часов 30 минут утра (02:30 мск) в пос. Новоомский в пригороде Омска произошло возгорание 5-этажного здания рабочего общежития. Во время пожара, по предварительным данным, погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали.
Пресс-служба СУ СК

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют причины пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В МЧС уточнили, что спасатели эвакуировали из здания 60 человек, еще 90 человек сами покинули общежитие. Пожар был потушен в 08:29 (05:29 мск), в его ликвидации участвовали 46 пожарных и 13 единиц техники. Основная версия пожара — неосторожное обращение с огнем.

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