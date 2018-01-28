Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Омской области
Среди них было двое детей.
Среди них было двое детей.
ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Пять человек, включая двоих детей, погибли, еще семь пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Новоомский Омской области, сообщила в воскресенье
Сегодня около 5 часов 30 минут утра (02:30 мск) в пос. Новоомский в пригороде Омска произошло возгорание 5-этажного здания рабочего общежития. Во время пожара, по предварительным данным, погибли пять человек, из них двое несовершеннолетних — 13 и 14 лет, еще семь человек пострадали.
В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют причины пожара. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
В МЧС уточнили, что спасатели эвакуировали из здания 60 человек, еще 90 человек сами покинули общежитие. Пожар был потушен в 08:29 (05:29 мск), в его ликвидации участвовали 46 пожарных и 13 единиц техники. Основная версия пожара — неосторожное обращение с огнем.