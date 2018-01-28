В Красноярском крае школьница ради обновок обокрала собственный дом
На 25 тысяч рублей девушка планировала купить одежду и обувь.
На 25 тысяч рублей девушка планировала купить одежду и обувь.
В Красноярском крае ради обновления своего гардероба школьница обокрала собственный дом, сообщили в ГУ МВД по краю.
По словам матери 15-летней девушки, из дома пропали электроинструменты и другая техника на сумму более 25 тысяч рублей. К преступлению оказалась причастна дочь потерпевшей. Выяснилось, что через своего знакомого подросток продала похищенное имущество местному жителю, а полученные от продажи деньги хотела потратить на покупку дорогостоящей одежды и обуви.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время инспекторами по делам несовершеннолетних решается вопрос о постановке школьницы на профилактический учет.