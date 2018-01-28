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09:23 (мск), источник: VLADNEWS

Семьям пропавших рыбаков судна «Восток» оплатят перелёт в Приморье

Пока запросов от родственников на перелёт не поступало.

Источник: VLADNEWS

Семьям 20 пропавших рыбаков, которые находились на борту рыболовецкого судна «Восток», оплатят перелет во Владивосток Приморского края. Об этом рассказал директор компании ООО «ДВ-Флот» — владельца судна — Станислав Мальчевский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «РИА-НОВОСТИ».

По его словам, на данный момент запросов от родственников на перелет не поступало. Однако он отметил, что если кто-то из них захочет приехать во Владивосток, то проблемой это не станет. Компания купит билеты и найдет место, где разместить людей.

Как ранее сообщало РИА VladNews, администрация Приморского края рассказала о последнем сеансе связи с пропавшим в Японском море рыболовецким судном «Восток», который состоялся за два часа до его исчезновения.

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