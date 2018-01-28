Семьям пропавших рыбаков судна «Восток» оплатят перелёт в Приморье
Пока запросов от родственников на перелёт не поступало.
Пока запросов от родственников на перелёт не поступало.
Семьям 20 пропавших рыбаков, которые находились на борту рыболовецкого судна «Восток», оплатят перелет во Владивосток Приморского края. Об этом рассказал директор компании ООО «ДВ-Флот» — владельца судна — Станислав Мальчевский, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «РИА-НОВОСТИ».
По его словам, на данный момент запросов от родственников на перелет не поступало. Однако он отметил, что если
Как ранее сообщало РИА VladNews, администрация Приморского края рассказала о последнем сеансе связи с пропавшим в Японском море рыболовецким судном «Восток», который состоялся за два часа до его исчезновения.