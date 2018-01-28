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09:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Подростка избили у ночного клуба во Владивостоке

Опрошены персонал ночного клуба и участники инцидента.

Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего во Владивостоке.

В дежурную часть отдела полиции № 4 (Фрунзенский район) поступило заявление 48-летней жительницы краевого центра о том, что ее сын избит в драке около ночного клуба на улице Набережной. Потерпевший проходит амбулаторное лечение.

Возбуждено административное производство. Опрошены персонал ночного клуба и участники инцидента. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям персонала заведения, а также установлено, каким образом в клубе и на прилегающей территории обеспечивается общественный порядок.

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