Подростка избили у ночного клуба во Владивостоке
Опрошены персонал ночного клуба и участники инцидента.
Опрошены персонал ночного клуба и участники инцидента.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетнего во Владивостоке.
В дежурную часть отдела полиции № 4 (Фрунзенский район) поступило заявление 48-летней жительницы краевого центра о том, что ее сын избит в драке около ночного клуба на улице Набережной. Потерпевший проходит амбулаторное лечение.
Возбуждено административное производство. Опрошены персонал ночного клуба и участники инцидента. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям персонала заведения, а также установлено, каким образом в клубе и на прилегающей территории обеспечивается общественный порядок.