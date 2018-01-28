Спасательная авиация возобновила поиски пропавшего траулера «Восток»
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Спасательная авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого траулера «Восток». Об этом 28 января сообщает Морской
Сообщается, что в поиске задействованы два самолета Бе-200 МЧС России. Вертолёты в поиске решено не использовать, так как район операции сместился на юг. Учитывая расстояние и необходимость их дозаправки использование вертолетов является неэффективным.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в Японском море в 70 милях к югу от приморского порта Посьет сработал аварийный буй рыболовецкого траулера «Восток», который шел из Южной Кореи. на борту корабля находилась команда из 20 человек. Сразу же началась
Однак она была существенно осложнена штормом, который бушевал в Японском море. На данный момент судна найти так и не удалось. Был найден спасательный буй, два спасательных круга, два спасательных плота, на которых не было людей.