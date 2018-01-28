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09:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Спасательная авиация возобновила поиски пропавшего траулера «Восток»

Погода в районе поисково-спасательной операции улучшается.

Спасательная авиация возобновила поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого траулера «Восток». Об этом 28 января сообщает Морской координационно-спасательный центр во Владивостоке.

Сообщается, что в поиске задействованы два самолета Бе-200 МЧС России. Вертолёты в поиске решено не использовать, так как район операции сместился на юг. Учитывая расстояние и необходимость их дозаправки использование вертолетов является неэффективным.

Погода в районе поисково-спасательной операции улучшается. Ветер северо-восточный, 10−15 м/с, что значительно меньше, чем в предыдущие дни. Температура воздуха поднялась до минус 5 градусов. Температура воды — плюс 1 градус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января в Японском море в 70 милях к югу от приморского порта Посьет сработал аварийный буй рыболовецкого траулера «Восток», который шел из Южной Кореи. на борту корабля находилась команда из 20 человек. Сразу же началась поисково-спасательная операция.

Однак она была существенно осложнена штормом, который бушевал в Японском море. На данный момент судна найти так и не удалось. Был найден спасательный буй, два спасательных круга, два спасательных плота, на которых не было людей.

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