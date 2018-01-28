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09:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморец может отправиться в тюрьму из-за заявления матери

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Уссурийска, подозреваемого в краже, об этом DEITA. RU cообщили в пресс-службе МВД России по Приморскому краю.

В полицию обратилась 60-летняя местная жительница с заявлением о краже денежных средств с кредитной карты. Причиненный потерпевшей ущерб составил более 34 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 34-летний сын заявительницы, который без ее разрешения воспользовался банковской картой.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Он дал признательные показания.

Денежные средства в сумме 30 тысяч рублей, банковская карта обнаружены и возвращены потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Виктор Бруевич.

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