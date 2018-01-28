Мужчины заблудились в степи и едва не стали жертвами мороза в Костанайской области
Вечером 26 января спасатели выехали на поиски автомобиля: водитель разыскиваемой машины сказал, что они застряли
Вечером 26 января спасатели выехали на поиски автомобиля: водитель разыскиваемой машины сказал, что они застряли
Об этом инциденте рассказал замначальника Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергей Шмидт.
Двое мужчин на автомобиле ГАЗ 3110, следуя из поселка Суриковка на трассу, по которой хотели доехать до границы с Россией, решили срезать маршрут через поселок Воскресеновка. Доверившись навигатору, они оказались на проселочной дороге, а потом и вовсе в поле.
«Плутая в степи, пытались выехать на дорогу. Люди поняли, что заблудились, и через некоторое время поисков дороги машина окончательно застряла в снегу. Спасатели не сразу нашли потерявшийся автомобиль, помогли свежие следы, которые не успела замести поземка и куски от бампера автомобиля, которые отваливались, когда автомобиль пробивался через сугробы», — сообщил специалист.
По прибытию спасателей к пострадавшим выяснилось, что у них в автомобиле в 30-градусный мороз нет с собой теплых вещей, запас бензина ограничен, нет даже лопаты. Спасатели с помощью лебедки вытащили автомобиль из сугроба и отбуксировали на очищенную дорогу, а потом сопроводили до поселка.
«Должна быть хотя бы лопата и теплая одежда. В данном случае если бы в этом районе не было покрытия сотовой связи, все могло бы закончиться трагично», — заключил Сергей Шмидт.