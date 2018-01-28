Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
В Сети обсуждают худобу Матильды Шнуровой
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Каверзный вопрос Симоньян загнал журналистов США в тупик
Эксперт рассказал, что произойдет с ПАСЕ без РФ
Маликов и его 54-летняя жена снова стали родителями - СМИ
СМИ сказали о количестве внебрачных детей у Серова
Хозяйка Грампи Кэт отсудила $700 тыс за нарушение прав
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Российская «Армата» получит самую мощную в мире танковую пушку
СМИ: Волочкова позирует на плите в майке без белья
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
1480 лет со дня рождения Владимира Высоцкого
12В Париже Сена вышла из берегов
09:03 (мск), источник: Newtimes.kz

Мужчины заблудились в степи и едва не стали жертвами мороза в Костанайской области

Вечером 26 января спасатели выехали на поиски автомобиля: водитель разыскиваемой машины сказал, что они застряли где-то в поле и не знают, где точно находятся, передает региональный портал alau.kz.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 768 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Newtimes.kz

Об этом инциденте рассказал замначальника Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергей Шмидт.

Читайте также
Одна дорога остается закрытой в Казахстане из-за непогоды

Двое мужчин на автомобиле ГАЗ 3110, следуя из поселка Суриковка на трассу, по которой хотели доехать до границы с Россией, решили срезать маршрут через поселок Воскресеновка. Доверившись навигатору, они оказались на проселочной дороге, а потом и вовсе в поле.

«Плутая в степи, пытались выехать на дорогу. Люди поняли, что заблудились, и через некоторое время поисков дороги машина окончательно застряла в снегу. Спасатели не сразу нашли потерявшийся автомобиль, помогли свежие следы, которые не успела замести поземка и куски от бампера автомобиля, которые отваливались, когда автомобиль пробивался через сугробы», — сообщил специалист.

По прибытию спасателей к пострадавшим выяснилось, что у них в автомобиле в 30-градусный мороз нет с собой теплых вещей, запас бензина ограничен, нет даже лопаты. Спасатели с помощью лебедки вытащили автомобиль из сугроба и отбуксировали на очищенную дорогу, а потом сопроводили до поселка.

«Должна быть хотя бы лопата и теплая одежда. В данном случае если бы в этом районе не было покрытия сотовой связи, все могло бы закончиться трагично», — заключил Сергей Шмидт.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Два человека попали в больницу после пожара в «Центре плова» в Астане
Спасатели рассказали о поисках пропавшего судна «Восток»
Минобороны выдаст своим гражданским служащим меховые шапки
Ученые открыли новую опасность чрезмерного употребления сладкого
Расшифровано начало таинственного манускрипта Войнича
Илон Маск начал продажу огнеметов
Жительница Североморска при разводе вывезла из квартиры дверь
СМИ: к отправке в США готовится второй танкер с российским газом
Спорт
Олимпийцам предлагают отказаться от России в письменном виде Международный олимпийский комитет обнародовал список из семи правил поведения
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
Худеть не значит мучиться: 7 самых вкусных (и сладких) диет Мы нашли 5 странных, но очень сладких и вкусных диет. Ни к чему не призываем, а просто предлагаем съесть по чуть-чуть всего из этих меню.
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь