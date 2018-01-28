Мужчины заблудились в степи и едва не стали жертвами мороза в Костанайской области

Источник: Newtimes.kz

Об этом инциденте рассказал замначальника Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергей Шмидт.

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Двое мужчин на автомобиле ГАЗ 3110, следуя из поселка Суриковка на трассу, по которой хотели доехать до границы с Россией, решили срезать маршрут через поселок Воскресеновка. Доверившись навигатору, они оказались на проселочной дороге, а потом и вовсе в поле.

«Плутая в степи, пытались выехать на дорогу. Люди поняли, что заблудились, и через некоторое время поисков дороги машина окончательно застряла в снегу. Спасатели не сразу нашли потерявшийся автомобиль, помогли свежие следы, которые не успела замести поземка и куски от бампера автомобиля, которые отваливались, когда автомобиль пробивался через сугробы», — сообщил специалист.

По прибытию спасателей к пострадавшим выяснилось, что у них в автомобиле в 30-градусный мороз нет с собой теплых вещей, запас бензина ограничен, нет даже лопаты. Спасатели с помощью лебедки вытащили автомобиль из сугроба и отбуксировали на очищенную дорогу, а потом сопроводили до поселка.