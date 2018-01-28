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09:38 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке перевернулась бетономешалка и случайно отремонтировала дорогу

При этом необычная авария стала причиной серьёзной пробки.

Во Владивостоке перевернулась бетономешалка. Авария стала причиной серьёзной пробки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 28 января, в краевом центре произошла необычная авария. На спуске с Борисенко в сторону Патрокла перевернулась бетономешалка. По данным паблика dps_vl, из-за дорожного инцидента образовалась серьёзная пробка — транспортное средство перегородило почти всю проезжую часть.

Инцидент стал причиной не только внушительного затора, но и поводом для шуток.

«Метров бы на 20 повыше, там прям в аккурат заделал бы яму», «Лучше бы он у нас во дворе перевернулся, тут почти рядом», «А вы говорите дороги у нас не делают», «Перевернувшаяся бетономешалка устроила пробку и заодно отремонтировала 24 метра дороги», — пишут пользователи в социальных сетях.

Автомобилистам посоветовали раскидать пока ещё тёплый бетон по ямам. Некоторые вовсе попросили перевернуть ещё несколько машин по конкретным адресам.

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