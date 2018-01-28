Во Владивостоке перевернулась бетономешалка и случайно отремонтировала дорогу
При этом необычная авария стала причиной серьёзной пробки.
При этом необычная авария стала причиной серьёзной пробки.
Во Владивостоке перевернулась бетономешалка. Авария стала причиной серьёзной пробки, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В воскресенье, 28 января, в краевом центре произошла необычная авария. На спуске с Борисенко в сторону Патрокла перевернулась бетономешалка. По данным паблика dps_vl,
Инцидент стал причиной не только внушительного затора, но и поводом для шуток.
«Метров бы на 20 повыше, там прям в аккурат заделал бы яму», «Лучше бы он у нас во дворе перевернулся, тут почти рядом», «А вы говорите дороги у нас не делают», «Перевернувшаяся бетономешалка устроила пробку и заодно отремонтировала 24 метра дороги», — пишут пользователи в социальных сетях.
Автомобилистам посоветовали раскидать пока ещё тёплый бетон по ямам. Некоторые вовсе попросили перевернуть ещё несколько машин по конкретным адресам.