При пожаре на турбазе на Байкале погибли два человека, семеро пострадали

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что во время пожара на турбазе в поселке Хужир Ольхонского района пострадали пять человек, из них четверо — граждане Южной Кореи. Кроме того, два гражданина Китая пропали без вести.

«Два человека во время пожара погибли. Количество нуждающихся в медпомощи возросло до семи человек. После прилета борта санавиации в Хужир еще два корейских туриста обратились к врачам. Было установлено, что оба нуждаются в госпитализации. Борт с пятью пострадавшим уже приземлился в Иркутске», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя минздрава, в больнице поселка Хужир остались двое пострадавших на пожаре гражданина Республики Корея. У них легкие травмы. Часть пострадавших, доставленных в Иркутск, определены в травматологическое отделение Кировской городской больницы, часть — в ожоговый центр Городской клинической больницы № 3.