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21:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии завершились работы по демонтажу обрушившегося надземного перехода

УФА, 28 янв 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Стерлитамаке завершились работы по демонтажу надземного перехода и вывозу строительного мусора с территории бывшего управления «Машзавод». С места обрушения было вывезено 350 тонн строительного мусора.

В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что жители дома вернулись в свои квартиры.

«Всего в работах по разбору завалов участвовало 22 единицы техники и 111 человек личного состава Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе силы и средства от МЧС — 6 единиц техники и 13 человек личного состава, а также спасатели Уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда, сотрудники аварийно-спасательной службы Стерлитамака, городской администрации, скорой медпомощи, УМВД, РСУ ДОР, АО «БСК», МУП «Электрические сети», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», «черные охотники» за металлоломом сварочными аппаратами повредили несущие конструкции перехода, это и стало причиной его обрушения. На момент обрушения в доме находилось 139 человек, в том числе 21 ребенок. Все люди были эвакуированы. Информации о погибших и пострадавших нет.

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