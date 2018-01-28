В Башкирии завершились работы по демонтажу обрушившегося надземного перехода

В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что жители дома вернулись в свои квартиры.

«Всего в работах по разбору завалов участвовало 22 единицы техники и 111 человек личного состава Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе силы и средства от МЧС — 6 единиц техники и 13 человек личного состава, а также спасатели Уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда, сотрудники аварийно-спасательной службы Стерлитамака, городской администрации, скорой медпомощи, УМВД, РСУ ДОР, АО «БСК», МУП «Электрические сети», — проинформировали в ведомстве.