В Кормиловке пропали две школьницы

По словам женщин, девочки ушли из дома 26 января и пропали.

Приметы Дарьи Руденко: рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные ниже плеч. Была одета в темно-синюю куртку средней длины, серую вязаную шапку, черные брюки, темно-серый свитер, голубые сапоги. Особые приметы: шрам на лопатке слева, шрам над губой около 2 см.

Приметы Ольги Чуминовой: рост 164 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы черные до плеч. Была одета в синюю куртку средней длины, серую вязаную шапку, черные брюки, серый свитер, светло-коричневые полуботинки.