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21:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Кормиловке пропали две школьницы

В полицию обратились матери двух 15-летний жительниц поселка Кормиловка.

По словам женщин, девочки ушли из дома 26 января и пропали.

Приметы Дарьи Руденко: рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные ниже плеч. Была одета в темно-синюю куртку средней длины, серую вязаную шапку, черные брюки, темно-серый свитер, голубые сапоги. Особые приметы: шрам на лопатке слева, шрам над губой около 2 см.

Приметы Ольги Чуминовой: рост 164 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы черные до плеч. Была одета в синюю куртку средней длины, серую вязаную шапку, черные брюки, серый свитер, светло-коричневые полуботинки.

Если вы знаете, где находятся подростки, позвоните в полицию по телефонам: 79−37−01 или 02.

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