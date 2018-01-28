В Кормиловке пропали две школьницы
В полицию обратились матери двух 15-летний жительниц поселка Кормиловка.
В полицию обратились матери двух 15-летний жительниц поселка Кормиловка.
По словам женщин, девочки ушли из дома 26 января и пропали.
Приметы Дарьи Руденко: рост 160 см, среднего телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы черные ниже плеч. Была одета в
Приметы Ольги Чуминовой: рост 164 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, волосы черные до плеч. Была одета в синюю куртку средней длины, серую вязаную шапку, черные брюки, серый свитер,
Если вы знаете, где находятся подростки, позвоните в полицию по телефонам: 79−37−01 или 02.