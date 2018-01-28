Челябинский налоговик, передавший взятку полицейскому, отправился на 2 месяца в СИЗО

Сосновский районный суд удовлетворил ходатайство следователя территориального СК и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу руководителю департамента налогового консалтинга ООО ЛА «Консалтинг» Константину Новикову, обвиняемому по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ в посредничестве в получении взятки в размере 2 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий.

«Новиков с 1 ноября 2017 года по 27 декабря способствовал должностному лицу — неустановленному сотруднику ГУ МВД РФ по Челябинской области в достижении и реализации соглашения между ним и иным лицом в получении от последнего взятки за совершение указанным сотрудником незаконных действий в пользу иного лица, связанных с принятием решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников коммерческой организации», — рассказал прокурор Сосновского района Константин Семченко.

Напомним, 26 января в главном полицейском главке прошли обыски.

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«ФСБ проводила мероприятия в рамках расследования уголовного дела о получении взятки совместно со специалистами службы собственной безопасности. Мы в курсе всего происходящего. Обыск проходил на рабочем месте нашего сотрудника. Сотрудник, на рабочем месте которого сегодня проходил обыск, не является ни подозреваемым, ни обвиняемым по этому уголовному делу. Им был подан рапорт о том, что его склоняют к коррупционному преступлению. Но были проведены мероприятия, которые доказали его непричастность», — сказал главный полицейский региона Андрей Сергеев.

Личность сотрудника полиции, который получил взятку, сейчас устанавливается. Так же как причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

Отрабатывается также и причастность к данному преступлению задержанной ранее сотрудницы налоговой инспекции по Ленинскому району.

В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ареста, заявлял о своей невиновности, наличии семьи, в которой двое детей, просил избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы, включая домашний арест или залог.