Предполагаемого виновника пожара в омском общежитии собирались выселить

Открываются новые подробности истории со страшным пожаром, случившимся в поселке Новоомский. В 5.30 там загорелся один из корпусов Омского аграрно-технологического колледжа.

Пожар начался в одной из комнат на 4-ом этаже. Ее 23-летний хозяин вернулся домой под утро пьяным и решил приготовить еды.

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Он случайно плеснул масло на раскаленную электроплитку. Все вспыхнуло. Когда соседи выломали дверь, молодой человек уже был без сознания. В крайне тяжелом состоянии он находится в токсикоцентре БСМП-1.

Его соседи — 36-летняя мать с детьми 12 и 14 лет и две женщины 23 и 44 лет — погибли от острого отравления угарным газом. Еще двое попали в ожоговый центр.