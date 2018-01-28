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16:31 (мск), источник: Sputnik.by

Volkswagen сбил 12-летнего ребенка на переходе в Бресте

За рулем Volkswagen, по информации Госавтоинспекции областного центра, находился 78-летний местный житель.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Ребенок получил травмы и был госпитализирован в результате наезда легкового автомобиля на пешеходном переходе в Бресте, сообщили Sputnik в воскресенье в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

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Авария произошла накануне около 17:10 на пересечении Партизанского проспекта и улицы Молодогвардейской.

«Местный житель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что 12-летний ребенок в результате получил травмы и был машиной скорой доставлен в Брестскую детскую областную больницу.

За рулем Volkswagen, по информации Госавтоинспекции областного центра, находился 78-летний местный житель.

В настоящее время сотрудники ГАИ Бреста проводят по данному факту проверку.

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