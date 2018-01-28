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17:04 (мск), источник: Кубань 24

Трое лыжников сорвались со склона горы в Сочи

Это произошло 28 января при катании вне трассы.

Источник: Кубань 24

Около 14:00 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что на горнолыжном курорте «Горки Город» на высоте 1,6 тыс. м со склона горы сорвались трое лыжников. В результате падения они оказались на второй межскальной ступени.

Как сообщил начальник службы спасения ГЛК «Горки Город», один человек получил травмы, он находится в бессознательном состоянии. Состояние еще двоих лыжников удовлетворительное.

Для проведения поисково-спасательных работ в готовности находится вертолет АСЦ ЮРЦ МЧС России МИ-8.

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