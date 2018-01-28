Трое лыжников сорвались со склона горы в Сочи

Около 14:00 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о том, что на горнолыжном курорте «Горки Город» на высоте 1,6 тыс. м со склона горы сорвались трое лыжников. В результате падения они оказались на второй межскальной ступени.