На Куршском заливе оторвало льдину с 4 рыбаками

Информация о случившемся поступила спасателям в Центр управления в кризисных ситуациях от оператора системы «112» в 13:00. Льдину оторвало в районе поселка Морское.

В 13:05 на поиски вышли спасатели из Полесска и Зеленоградска на катере на воздушной подушке и на моторной лодке; всего в операции принимали участие 7 человек. В 14:20 рыбаки были взяты на борт лодки и доставлены на берег. Отмечается, что они переданы сотрудникам полиции.