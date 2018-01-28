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17:02 (мск), источник: Новый Калининград

На Куршском заливе оторвало льдину с 4 рыбаками

На Куршском заливе произошло ЧП с рыбаками, занимавшимися подледным ловом. Их унесло на льдине, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе МЧС.

Источник: Новый Калининград

Информация о случившемся поступила спасателям в Центр управления в кризисных ситуациях от оператора системы «112» в 13:00. Льдину оторвало в районе поселка Морское.

В 13:05 на поиски вышли спасатели из Полесска и Зеленоградска на катере на воздушной подушке и на моторной лодке; всего в операции принимали участие 7 человек. В 14:20 рыбаки были взяты на борт лодки и доставлены на берег. Отмечается, что они переданы сотрудникам полиции.

Медицинская помощь рыбакам не потребовалась.

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