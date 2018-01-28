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17:45 (мск), источник: Noi.md

Автомобиль под Унгенами врезался в электроопору

Придорожный стол в Унгенском районе регулярно притягивает к себе ДТП.

Источник: Noi.md

На дороге местного значения Volkswagen Polo вылетел с проезжей части и врезался в железобетонный столб ЛЭП. Водитель в этом ДТП не пострадал.

Жители села Загаранча, рядом с которым и произошло ДТП, утверждают, что на этом месте постоянно происходят дорожные инциденты. С начала года здесь случилось уже несколько аварий.

Последнее ДТП произошло во время тумана и гололедицы, что и могло спровоцировать вылет автомобиля с дороги. По словам жителей села, столб стоит буквально в двух метрах от дороги, и в тумане водители его не замечают.

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