Автомобиль под Унгенами врезался в электроопору
Придорожный стол в Унгенском районе регулярно притягивает к себе ДТП.
Придорожный стол в Унгенском районе регулярно притягивает к себе ДТП.
На дороге местного значения Volkswagen Polo вылетел с проезжей части и врезался в железобетонный столб ЛЭП. Водитель в этом ДТП не пострадал.
Жители села Загаранча, рядом с которым и произошло ДТП, утверждают, что на этом месте постоянно происходят дорожные инциденты. С начала года здесь случилось уже несколько аварий.
Последнее ДТП произошло во время тумана и гололедицы, что и могло спровоцировать вылет автомобиля с дороги. По словам жителей села, столб стоит буквально в двух метрах от дороги, и в тумане водители его не замечают.