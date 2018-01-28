Автомобиль под Унгенами врезался в электроопору

Источник: Noi.md

На дороге местного значения Volkswagen Polo вылетел с проезжей части и врезался в железобетонный столб ЛЭП. Водитель в этом ДТП не пострадал.

Жители села Загаранча, рядом с которым и произошло ДТП, утверждают, что на этом месте постоянно происходят дорожные инциденты. С начала года здесь случилось уже несколько аварий.