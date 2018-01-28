В Омске провалившийся из-за прорыва трубы асфальт заделали елками

Пользователь рассказал, что с утра в районе промзоны возле ДК «Рубин» и завода имени Баранова, прорвало трубу под землей. Из-за этого в земле образовался провал. Подписчик сообщил в единую диспетчерскую службу, в которой обещали сообщить обо всем специалистам «Тепловой компании».