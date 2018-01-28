В Омске провалившийся из-за прорыва трубы асфальт заделали елками
В воскресенье, 28 января, анонимный подписчик паблика «Омск ВК» разместил возмущенный пост. Автор ссылается на недоработки «Тепловой компании».
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В воскресенье, 28 января, анонимный подписчик паблика «Омск ВК» разместил возмущенный пост. Автор ссылается на недоработки «Тепловой компании».
Пользователь рассказал, что с утра в районе промзоны возле ДК «Рубин» и завода имени Баранова, прорвало трубу под землей.
Однако чуда не произошло. Опасную зону слегка огородили решеткой, воткнув «для верности» две елки.
У других подписчиков это вызвало массу иронических откликов.