Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шепелеву — 35: почему он сильный ведущий (хотя всех раздражает)
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
Полиция: миллиардер Шерман и его жена были убиты
Во Франции предложили наказывать мужчин за сексизм на улицах
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Купленные Кличко «новые европейские» трамваи оказались из России
Ответ РФ на санкции обернулся убытками для Европы
Елизавета Боярская блистала на светском вечере
Gucci оденет Элтона Джона
СМИ: в Финляндии рассказали, что думают о "российской агрессии"
40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
9120-летие режиссера Сергея Эйзенштейна
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
20:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омске провалившийся из-за прорыва трубы асфальт заделали елками

В воскресенье, 28 января, анонимный подписчик паблика «Омск ВК» разместил возмущенный пост. Автор ссылается на недоработки «Тепловой компании».

Пользователь рассказал, что с утра в районе промзоны возле ДК «Рубин» и завода имени Баранова, прорвало трубу под землей. Из-за этого в земле образовался провал. Подписчик сообщил в единую диспетчерскую службу, в которой обещали сообщить обо всем специалистам «Тепловой компании».

Однако чуда не произошло. Опасную зону слегка огородили решеткой, воткнув «для верности» две елки.

У других подписчиков это вызвало массу иронических откликов. Кто-то решил, что на праздничных деревьях не хватает гирлянд.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Нетаньяху: Иран не спешит создавать ядерное оружие из-за санкций
Русский бандит из Америки затосковал по родине
Минобороны выдаст своим гражданским служащим меховые шапки
Ученые открыли новую опасность чрезмерного употребления сладкого
Разведку Британии разозлили слова министра о «российской угрозе»
Расшифровано начало таинственного манускрипта Войнича
Документы ФБР: смерть Лесина не была насильственной
Спорт
Овечкин выиграл конкурс на силу броска перед Матчем всех звезд Овечкин стал обладателем самой мощной попытки в броске, а Кучеров и Василевский выступили скромно
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Александр Петров рассказал о новых ролях и залоге успеха: видео В онлайн-шоу «ОК на связи!» популярный актер в прямом эфире ответил на вопросы зрителей — о своих новых фильмах, роли мечты и хороших приметах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
5 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) В нашей традиционной рубрике мы рассказываем о странных модных вещах, найденных в онлайн-магазинах
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь