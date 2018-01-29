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09:47 (мск), источник: 36on.ru

Полет «Тойоты» над клумбой в Воронеже попал на видео

Воронежцы сняли полет легковушки через клумбу на проспекте Патриотов в районе торгового центра «Армада».

Видео происшествия появилось в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» вечером 26 января. На кадрах записи видно, как белая Toyota Celica на приличной скорости буквально летит через клумбу и приземляется на главную дорогу. При этом легковушка едва не задевает движущиеся перпендикулярно ей машины, попадает в сугроб на обочине и перегораживает одну полосу.

По всей видимости, водитель иномарки пытался повернуть на сложном перекрестке налево, но по каким-то причинам сделать это не смог, врезался в бордюр и попал на заснеженную клумбу. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, что похожее видео было снято воронежцами на улице Владимира Невского в декабре прошлого года. Героинями ролика стали две девушки на красной машине. Как пошутили авторы записи, автомобилистка и ее подруга решили сократить путь и проехать прямо через клумбу. Однако на их пути неожиданно появился столб. Подробности происшествия и видео — здесь>>>.

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