Полет «Тойоты» над клумбой в Воронеже попал на видео
Воронежцы сняли полет легковушки через клумбу на проспекте Патриотов в районе торгового центра «Армада».
Воронежцы сняли полет легковушки через клумбу на проспекте Патриотов в районе торгового центра «Армада».
Видео происшествия появилось в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» вечером 26 января. На кадрах записи видно, как белая Toyota Celica на приличной скорости буквально летит через клумбу и приземляется на главную дорогу. При этом легковушка едва не задевает движущиеся перпендикулярно ей машины, попадает в сугроб на обочине и перегораживает одну полосу.
По всей видимости, водитель иномарки пытался повернуть на сложном перекрестке налево, но по
Напомним, что похожее видео было снято воронежцами на улице Владимира Невского в декабре прошлого года. Героинями ролика стали две девушки на красной машине. Как пошутили авторы записи, автомобилистка и ее подруга решили сократить путь и проехать прямо через клумбу. Однако на их пути неожиданно появился столб. Подробности происшествия и видео — здесь>>>.