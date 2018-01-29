Полет «Тойоты» над клумбой в Воронеже попал на видео

Видео происшествия появилось в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» вечером 26 января. На кадрах записи видно, как белая Toyota Celica на приличной скорости буквально летит через клумбу и приземляется на главную дорогу. При этом легковушка едва не задевает движущиеся перпендикулярно ей машины, попадает в сугроб на обочине и перегораживает одну полосу.

По всей видимости, водитель иномарки пытался повернуть на сложном перекрестке налево, но по каким-то причинам сделать это не смог, врезался в бордюр и попал на заснеженную клумбу. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.