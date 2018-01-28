Видеоблогер Кулешов пообещал $5 тыс. за информацию о поджигателях авто

Источник: Sputnik.by

27 января автомобиль Volkswagen Passat CC, принадлежащий известному видеоблогеру Кулешову, сгорел во дворе дома по улице Чкалова в Витебске. Блогер не раскрывает всех подробностей произошедшего в интересах следствия, но он не исключает, что это был поджог, и он связан с последним его конфликтом с СТО.

«Я, безусловно, верю в то, что наши правоохранительные органы приложат все усилия для того, чтобы поймать злоумышленников, но со своей стороны я объявляю награду в 5 тысяч долларов за любую достоверную информацию о тех, кто сделал это. Анонимность гарантируется», — заявил Кулешов.

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По его словам, он не собирается спускать это дело на тормозах, потому что такие люди просто не должны жить в обществе. «И я прекрасно понимаю, зачем это делается, чтобы меня сломать, чтобы я отказался от своих убеждений, чтобы я перестал показывать правду», — поделился своими догадками блогер.