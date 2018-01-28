Бурков распорядился отремонтировать общежитие, где в пожаре погибли 5 человек
Жильцов временно расселили в соседнем здании.
Жильцов временно расселили в соседнем здании.
Врио губернатора Александр Бурков провел оперативный штаб по факту пожара в общежитии
Он распорядился оказать помощь пострадавшим и оперативно провести ремонт в здании. Также будет проведена тотальная проверка систем пожарной сигнализации во всех социальных и образовательных учреждениях области.
27 человек временно расселили в соседнем общежитии № 2. Им предоставили комнаты и трехразовое питание. Остальные жильцы предпочли остаться у родственников и знакомых, сообщили в
Известно, что пожару была присвоена вторая категория сложности, огонь охватил площадь в 30 кв. метров. 90 человек эвакуировались сами до приезда спасателей, еще 60 вывели пожарные. На ликвидации ЧП работали 79 человек и 27 единиц техники. Огонь потушили в 8:29.
Сейчас контрольный осмотр помещений завершен, больше пострадавших нет. Завозятся тепловые пушки для просушки верхних этажей. Специалисты уверяют, что стены и кровля не деформированы, угрозы обрушения нет. Обследование продолжится в понедельник.
Также отмечается, что пожарная сигнализация сработала, но система оповещения в здании была на ремонте, поэтому вахтеры сами бросились по комнатам будить людей. Пожар начался, напомним, в 5:30 утра.
Действиям пожарных и работников колледжа дали положительную оценку. Основная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. 23-летний студент, который был уже отчислен, пытался приготовить себе еду, но