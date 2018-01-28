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19:31 (мск), источник: Om1.ru

Бурков распорядился отремонтировать общежитие, где в пожаре погибли 5 человек

Жильцов временно расселили в соседнем здании.

6
фотографий
6
фотографий

Врио губернатора Александр Бурков провел оперативный штаб по факту пожара в общежитии аграрно-технологического техникума в поселке Новоомский, в котором погибли 5 человек, в том числе двое детей, и пострадали еще 8 жильцов.

Он распорядился оказать помощь пострадавшим и оперативно провести ремонт в здании. Также будет проведена тотальная проверка систем пожарной сигнализации во всех социальных и образовательных учреждениях области.

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27 человек временно расселили в соседнем общежитии № 2. Им предоставили комнаты и трехразовое питание. Остальные жильцы предпочли остаться у родственников и знакомых, сообщили в пресс-службе облправительства.

Известно, что пожару была присвоена вторая категория сложности, огонь охватил площадь в 30 кв. метров. 90 человек эвакуировались сами до приезда спасателей, еще 60 вывели пожарные. На ликвидации ЧП работали 79 человек и 27 единиц техники. Огонь потушили в 8:29.

Сейчас контрольный осмотр помещений завершен, больше пострадавших нет. Завозятся тепловые пушки для просушки верхних этажей. Специалисты уверяют, что стены и кровля не деформированы, угрозы обрушения нет. Обследование продолжится в понедельник.

Также отмечается, что пожарная сигнализация сработала, но система оповещения в здании была на ремонте, поэтому вахтеры сами бросились по комнатам будить людей. Пожар начался, напомним, в 5:30 утра.

Действиям пожарных и работников колледжа дали положительную оценку. Основная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. 23-летний студент, который был уже отчислен, пытался приготовить себе еду, но из-за неосторожности электроплитка воспламенилась. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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