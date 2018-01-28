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18:28 (мск), источник: Sputnik.by

Лобовое ДТП под Берестовицей: один человек погиб, один в реанимации

Авария произошла из-за того, что водитель Seat при движении по дороге выехал на встречную полосу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Один человек погиб и еще один получил ранения в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Берестовицком районе, сообщила в воскресенье «Берестовицкая газета».

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Авария произошла накануне около 19:30 на 146-м километре дороги Р99 «Барановичи — Волковыск — Гродно».

Водитель автомобиля Seat Toledo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Polo, за рулем которого находилась женщина.

В результате ДТП мужчина, ехавший на Seat, скончался на месте аварии, а женщина с различными травмами была доставлена в реанимационное отделение Берестовицкой центральной районной больницы.

В настоящее время сотрудники Берестовицкого РОВД проводят по факту данного ДТП проверку.

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