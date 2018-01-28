Белорус погиб при загадочных обстоятельствах в хостеле в Питере

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Тело мужчины — гражданина Беларуси было обнаружено в хостеле «Нельсон» в Санкт-Петербурге, сообщили в эфире местного «Пятого канала» со ссылкой на МВД.

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Днем 27 января в полицию поступила информация о том, что в хостеле найден труп. Прибывшие на место правоохранители в одной из комнат хостела нашли тело с кровоподтеками и гематомами на руках и лице.

В ходе проведенной полицией проверки оказалось, что погибший — 42-летний гражданин Беларуси.

О причинах смерти белоруса пока ничего не известно. В данный момент следователи проводят проверку по факту его гибели.