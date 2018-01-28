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20:37 (мск), источник: Publika.md

Стая собак напала на жительницу Каушан

Жители Каушан жалуются на нашествие бродячих собак. По центральным улицам города бродят примерно 80 псов.

Источник: Publika.md

Ночуют они рядом с мусорными баками, расположенными у многоэтажек и во дворе двух детских садов.

Две недели назад стая собак напала на Кристину Стамати. Теперь местные жители опасаются ходить по улице.

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«Переживаю за себя и за внуков, которых вожу в детский сад».

«Достаточно одной залаять и тут же прибегает вся стая. Что тут поделаешь? Я кричу, делаю вид, что беру камень. Тогда они разбегаются».

Однако есть и те, кто подкармливает псов.

С начала года от укусов собак в Каушанском районе пострадали 10 человек.

«Кусают за ноги и за руки. Чаше кусают детей и взрослых, реже стариков», — сказал врач райбольницы Кэушан Ион Чобану.

Местные власти намерены открыть приют для бродячих собак. Корм для животных будет предоставлять частная фирма.

«Мы с одним волонтёром нашли старую ферму общей площадью 10 тысяч метров. На её территории можно обустроить приют для собак», — отметил мэр Кэушан Григорий Перешчук.

Два года назад в Каушанском районе от укусов больной собаки скончался мужчина.

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