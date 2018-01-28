Стая собак напала на жительницу Каушан
Жители Каушан жалуются на нашествие бродячих собак. По центральным улицам города бродят примерно 80 псов.
Жители Каушан жалуются на нашествие бродячих собак. По центральным улицам города бродят примерно 80 псов.
Ночуют они рядом с мусорными баками, расположенными у многоэтажек и во дворе двух детских садов.
Две недели назад стая собак напала на Кристину Стамати. Теперь местные жители опасаются ходить по улице.
«Переживаю за себя и за внуков, которых вожу в детский сад».
«Достаточно одной залаять и тут же прибегает вся стая. Что тут поделаешь? Я кричу, делаю вид, что беру камень. Тогда они разбегаются».
Однако есть и те, кто подкармливает псов.
С начала года от укусов собак в Каушанском районе пострадали 10 человек.
«Кусают за ноги и за руки. Чаше кусают детей и взрослых, реже стариков», — сказал врач райбольницы Кэушан Ион Чобану.
Местные власти намерены открыть приют для бродячих собак. Корм для животных будет предоставлять частная фирма.
«Мы с одним волонтёром нашли старую ферму общей площадью 10 тысяч метров. На её территории можно обустроить приют для собак», — отметил мэр Кэушан Григорий Перешчук.
Два года назад в Каушанском районе от укусов больной собаки скончался мужчина.