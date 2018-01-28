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20:35 (мск), источник: Sputnik.by

Нетрезвый водитель протаранил стоящую машину такси в Витебске

У мужчины, который находился за рулем Daewoo, не было водительского удостоверения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Нетрезвый водитель легкового автомобиля пострадал в результате столкновения с машиной такси в Витебске, сообщил Sputnik в воскресенье начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

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Авария произошла 28 января около 00:55 на улице Гагарина областного центра.

«Водитель, управляя автомобилем Daewoo Leganza, совершил наезд на стоящий автомобиль Renault Logan ЧТУП “Новое такси”, в результате чего автомобиль Daewoo выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на дорожный знак», — сказал Казючиц.

По его словам, по предварительным данным, у виновника ДТП имелись признаки алкогольного опьянения.

Кроме того, у мужчины, который находился за рулем Daewoo, не было водительского удостоверения. В аварии он получил травмы и был доставлен в отделение травматологии Витебской областной клинической больницы.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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