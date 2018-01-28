30 человек почти четыре часа тушили деревообрабатывающий цех в Челябинске

Пожар на территории деревообрабатывающего цеха в Челябинске тушили около четырёх часов, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на промышленной площадке поступило 28 января около 14:47. На месте работали более 30 сотрудников МЧС и десять единиц техники. К 18:30 пожар удалось потушить. Причины возгорания и причинённый огнём ущерб предстоит установить специалистам.