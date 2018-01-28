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21:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

30 человек почти четыре часа тушили деревообрабатывающий цех в Челябинске

Пожар произошёл днём 28 января.

Пожар на территории деревообрабатывающего цеха в Челябинске тушили около четырёх часов, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на промышленной площадке поступило 28 января около 14:47. На месте работали более 30 сотрудников МЧС и десять единиц техники. К 18:30 пожар удалось потушить. Причины возгорания и причинённый огнём ущерб предстоит установить специалистам.

Напомним, ранее в Челябинске из-за вспыхнувшей квартиры эвакуировались жильцы 17-этажного дома.

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